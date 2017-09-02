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14 ألف زائر للأهرامات في ثاني أيام العيد

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14 ألف زائر للأهرامات في ثاني أيام العيد 14 ألف زائر للأهرامات في ثاني أيام العيد

التحرير

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قال أشرف محيى مدير منطقة آثار الهرم، إن منطقة الأهرامات تشهد إقبالا كثيفا منذ صباح اليوم السبت، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وصل عدد الزوار من المصريين والأجانب إلى 14 ألف زائر خلال اليوم.

وأوضح الأثرى أشرف محيى، فى تصريحات صحفية، أن هناك 12 ألفا من المصريين حرصوا على الاحتفال بالعيد بالأهرامات، كما تواجد 2000 سائح أجنبى، حيث استغل المصريين أيام العيد لسهولة المواصلات لزيارة المنطقة والاستمتاع بمعالمها الأثرية، هذا ويرافق الزوار عدد كبير من مفتشى آثار المنطقة لتعريف بتفاصيل المنطقة، إلى جانب التواجد الأمنى الكثيف لعدم وقوع أى مخالفة بالمنطقة.

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ومن جانبها قالت صباح عبد الرازق المشرف العام على المتحف المصرى إن المتحف استقبل اليوم عددا كبيرا من الزوار، حيث بلغ عدد الزوار 3100 زائر، لافتة إلى أن هذه المعدلات طبيعة خلال أيام العيد

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التحرير

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