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والي: 462 ألف مواطن حصلوا على معاشاتهم خلال يومي العيد

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والي: 462 ألف مواطن حصلوا على معاشاتهم خلال يومي العيد والي: 462 ألف مواطن حصلوا على معاشاتهم خلال يومي العيد

التحرير

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أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 462 ألفًا و740 مواطن معاشاتهم من الصارفات الآلية، بدءًا من مساء الخميس (ليلة عيد) حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت، بإجمالى 525 مليونًا و147 ألفًا و398 جنيهًا.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات اليوم السبت، أن عمليات صرف المعاشات الآلية مستمرة، وتتم بدون عوائق من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات ومن ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك وماكينات صرف البريد 

وأشارت الوزيرة إلى أن غرفة عمليات من صندوقى التأمينات الحكومى والعام والخاص منعقدة طوال أيام عيد الأضحى؛ لمتابعة الموقف على مدار اليوم، وتقوم حال وجود عطل بماكينات الصرف بالإبلاغ والمتابعة حتى إصلاحه أولاً بأول بالتواصل مع شركة أى فاينانس، كما أن شركة أمانكو تقوم بتغذية الماكينات بالنقدية كلما استدعى الأمر ذلك طوال أيام العيد.

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ولفتت الوزيرة إلى أن الخط الساخن تلقى شكاوى خاصة بماكينات الصراف الآلى"ATM"  يعمل خلال إجازة عيد الأضحى ويتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال أرقام "كول سنتر"وهى: 19680 و19683 .

يذكر أن من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية يبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالى أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم 9 ملايين صاحب معاش ومستحق.

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التحرير

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