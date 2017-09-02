الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر في ثاني أيام عيد الأضحى
الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر في ثاني أيام عيد الأضحى
06:05 م السبت 02 سبتمبر 2017
الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر
كتبت- نسمة فرج:
قال أشرف محيي، مدير منطقة آثار الهرم، إن قرابة 14 ألف زائر استقبلتهم منطقة الأهرامات مع قرب انتهاء اليوم الثاني لعيد الأضحى، من بينهم 1900 سائحًا أجنبياً.
وأوضح مدير منطقة آثار الهرم، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن هناك استعدادات أمنية مشددة، ويرافق الزائرين عدد كبير من مفتشي آثار لتعريفهم بتفاصيل المنطقة، مشيراً إلى أنه لم يستقبل أي بلاغات حول وقائع سرقة أو تحرش.
يذكر أن منطقة الأهرامات استقبلت منطقة الأهرامات أول أيام عيد الأضحى أكثر من 8 آلاف زائر على مدار اليوم.
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