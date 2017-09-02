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الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر في ثاني أيام عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر في ثاني أيام عيد الأضحى

06:05 م السبت 02 سبتمبر 2017

الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر في ثاني أيام عيد الأضحى

الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر

كتبت- نسمة فرج:
قال أشرف محيي، مدير منطقة آثار الهرم، إن قرابة 14 ألف زائر استقبلتهم منطقة الأهرامات مع قرب انتهاء اليوم الثاني لعيد الأضحى، من بينهم 1900 سائحًا أجنبياً.

وأوضح مدير منطقة آثار الهرم، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن هناك استعدادات أمنية مشددة، ويرافق الزائرين عدد كبير من مفتشي آثار لتعريفهم بتفاصيل المنطقة، مشيراً إلى أنه لم يستقبل أي بلاغات حول وقائع سرقة أو .

يذكر أن منطقة الأهرامات استقبلت منطقة الأهرامات أول أيام عيد الأضحى أكثر من 8 آلاف زائر على مدار اليوم.

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