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المرصد السوري: مقتل 59 شخصا على الأقل بمعارك وسط حماة

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مصراوي Masrawy

المرصد السوري: مقتل 59 شخصا على الأقل بمعارك وسط حماة

06:08 م السبت 02 سبتمبر 2017

المرصد السوري: مقتل 59 شخصا على الأقل بمعارك وسط حماة

مقتل 59 شخصا على الأقل بمعارك وسط حماة

دمشق - (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل 59 شخصا على الأقل في اشتباكات مستمرة داخل أحد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في محافظة حماة التي تقع وسط سورية.

وأضاف المرصد بأن 21 من أفراد الجيش السوري والقوات شبه العسكرية المتحالفة معه قد قتلوا في معارك ضارية ضد تنظيم داعش في حماة. وقد قتل أيضا ما لا يقل عن 38 متطرفا في هذه المعارك.

وأشار المرصد السوري إلى أن مسلحي تنظيم داعش قد استعادوا اليوم السيطرة على القسم الغربي من بلدة عقيربات وقريتين بريف حماة الشرقي، وذلك بعد ساعات من استيلاء قوات النظام السوري عليهم.

ونوه المرصد السوري، الذي يستقي تقاريره عبر من النشطاء في سورية التي مزقتها الحرب، إلى أن المتشددين قد شنوا هجوما مضادا باستخدام سيارات مفخخة لوقف تقدم قوات النظام السوري.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت قوات الرئيس السوري بشار الأسد مدعومة بطائرات حربية روسية من هجماتها ضد تنظيم داعش في المنطقة.

وفي الشهور الأخيرة، استعادت قوات النظام السوري، بدعم من القوة الجوية الروسية، أراض في أجزاء مختلفة من سورية من أيدي مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم العديد من الدول الغربية وكذلك من الجهاديين الراديكاليين.

وبدأت الأزمة السورية، مارس 2011، بمظاهرات سلمية ضد السورية.

وتحول الصراع بعد وقت قصير إلى حرب أهلية متعددة الأطراف حصدت أرواح مئات الآلاف وشردت حوالي نصف عدد سكان سورية التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 22 مليون نسمة.

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