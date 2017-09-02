إبطال مفعول قنبلة قديمة في مدينة كوبلنتس الألمانية

كوبلنتس - (د ب أ):

أعلنت قوات الإطفاء في مدينة كوبلنتس، غربي ألمانيا، اليوم السبت، عن إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وتزن 500 كيلوجرام.

وكانت السلطات قد طلبت من نحو 21 ألف شخص من سكان المنطقة المحيطة، داخل دائرة يبلغ قطرها مسافة كيلومتر واحد، مغادرة مساكنهم لحين إبطال مفعول القنبلة.

ويمثل هذا العدد نحو 20% من إجمالي سكان كوبلنتس البالغ عددهم 113 ألف نسمة.

وكان من بين المباني التي تم إخلاؤها، سجن اتحادي جرى نقل النزلاء منه إلى سجون أخرى، كما تم إخلاء محطتي سكك حديدية ومستشفى ودارين للمسنين، بالإضافة إلى وقف الحركة على خط للسكك الحديدية.

وكان قد تم اكتشاف القنبلة، يوم الاثنين الماضي، أثناء أعمال بناء حضانة جديدة.