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سيدة في أسيوط تضع 5 توائم

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مصراوي Masrawy

سيدة في أسيوط تضع 5 توائم

06:21 م السبت 02 سبتمبر 2017

سيدة في أسيوط تضع 5 توائم

سيدة في أسيوط تضع 5 توائم

أسيوط - أسامة صديق:
وضعت ربة منزل بقرية موشا التابعة لمحافظة أسيوط 5 توائم بينهم اثنين من الذكور و3 إناث، وذلك في أوائل شهرها الثامن من الحمل، بعد إجراء جراحة قيصرية عاجلة.

دخلت الأم المستشفى وهي في حالة إعياء شديدة ما استدعى دخولها جراحة عاجلة لتوليدها، إذ أجرى الجراحة الدكتور عبد اللطيف عبد المعز أستاذ طب الأطفال والمبتسرين بمستشفى طب الأطفال بجامعة أسيوط، والدكتور مؤمن أحمد كامل أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط.

ووفق الدكتور مؤمن كامل تم إيداع الأطفال التوائم الخمسة حضانة المستشفى تحت إشراف طبي.

وقال والد الأطفال "س. م. س" 27 سنة - موظف بالتربية والتعليم، إن هذا الحمل هو الثاني لزوجته بعد ولادتها تؤام ذكور في حملها الأول، مشيرًا إلى أن حالة الأطفال جيدة، مطالبًا محافظ أسيوط ووزير الصحة بتقديم المساعدة لأطفاله وتحمل تكاليف الحضّانات وعلاجهم.

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