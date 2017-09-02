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مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بالفيوم

06:15 م السبت 02 سبتمبر 2017

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:
لقي طالب مصرعه وأصيب 4 آخرين في تصادم سيارة أجرة (ميكروباص) بمركبة (توك توك)، على طريق قرية أبو شنب في مركز يوسف الصديق.

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، إخطارًا بالحادث، وتبين من معاينة نائب مأمور مركز يوسف الصديق, أن (التوك توك) الذي كان يقوده رمضان صاوي أحمد (45 سنة), رفقة نجله, حاول تخطي السيارة رقم "ف ه د 1360 - ميكروباص), قيادة ناصر علي دانيال, إلا أنه اصطدم بها، ما أدى إلى انقلاب (التوك توك)، ومصرع نجل سائق التوكتوك.

كما أصيب في الحادث أيضًا: صباح أحمد سيد (44 سنة - ربة منزل)، ونجلها محمد رزق عبد الرحمن (16 سنة - عامل)، إضافة إلى سائق التوك توك.

نُقلت جثة المتوفي إلى مستشفى الفيوم العام، وكذا المصابون، وأخطرت نيابة أبشواي للتحقيق.​

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