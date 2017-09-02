نيابة دمياط تحقق في ضبط مشغولات وتحف يشتبه في أثريتها

دمياط - محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة في دمياط التحقيقات في واقعة العثور على عدد من القطع التي يشتبه في أثريتها داخل حاوية تضم مشمول البيان الجمركي الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية "ترانزيت"، وذلك بعدما أوصت لجنة الآثار بالميناء بالتحفظ على المضبوطات.

وكشفت التحريات التي أجراها مسؤولو الإدارة العامة للوارد بجمارك ميناء دمياط أن الحاوية كانت متجهة إلى دولة الإمارات، وتضم مجموعة من المشغولات والتحف الفخارية والخشبية يبلغ عددها 35 قطعة، في الوقت الذي أكد التقرير المبدئي للجنة الآثار أن هذه المجموعة تعود إلى حقبة الملك لويس الخامس.

وحررت الإدارة المركزية لجمارك دمياط محضر ضبط وصادرت القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار، في الوقت الذي استدعت فيه النيابة مسؤولين بالإدارة المركزية وإدارة الوارد، وأمرت بضبط مدير الشركة المسؤول عن الحاوية.