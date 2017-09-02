أخيرا.. حل تقني تقدمه شركة سويدية لاستخدام السيارات ذاتية القيادة

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ابتكرت شركة "إينرايد" السويدية، طريقة تقنية جديدة للتحكم في الشاحنات ذاتية القيادة عن بعد، وهو ما يمكن اعتباره ضمن جهود تفادي الأخطاء الفنية للمركبات آلية القيادة.

وبحسب موقع "جرين كار ريبورت"، فإن الشركة السويدية تعكف على بناء أنتظمة تحكم بعيدة المدى بالشاحنات ذاتية القيادة، وذلك في إطار جهود لتقليل نسب الخطأ في هذه الطرز من السيارات الحديثة، والتي قد تودي بحياة البعض.

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وتعاني السيارات ذاتية القيادة بشكل عام من مشكلات فنية كبيرة، تحول دون البدء في الاعتماد عليها بشكل رئيسي في الشوارع والميادين بالأسواق العالمية المختلفة.