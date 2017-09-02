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احتجاجات في الأرجنتين بعد اختفاء ناشط من سكان البلاد الأصليين

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احتجاجات في الأرجنتين بعد اختفاء ناشط من سكان البلاد الأصليين احتجاجات في الأرجنتين بعد اختفاء ناشط من سكان البلاد الأصليين

مصراوي Masrawy

احتجاجات في الأرجنتين بعد اختفاء ناشط من سكان البلاد الأصليين

05:54 م السبت 02 سبتمبر 2017

احتجاجات في الأرجنتين بعد اختفاء ناشط من سكان البلاد الأصليين

احتجاجات في الأرجنتين

بوينس أيرس - (د ب أ):
طالب آلاف الأرجنتينيين السلطات بتقديم إيضاحات عن وضع أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان من السكان الأصليين (الهنود الحمر).

وردد المتظاهرون، الذين احتشدوا الجمعة في ميدان "بلاتس بلازا دي مايو"، هتافات منها "أين هو؟".

كان الناشط سانتياجو مالدونادو، البالغ من العمر 28 عاما، اختطف قبل شهر عقب احتجاج تم تنظيمه وسط البلاد بشأن حقوق السكان الأصليين من هنود المابوشي، ولم يظهر له أثر منذ ذلك الوقت.

وقال شهود عيان أن مالدونادو شوهد آخر مرة خلال قيام قوات الأمن بضربه في قرية "إل بولسون" بإقليم "ريو نيجرو".

يخوض هنود المابوشي منذ أعوام صراعا من أجل أراضيهم في الأرجنتين.

وأثار مصير مالدونادو المخاوف في الأرجنتين بسبب مواقف سابقة للاضطهاد في الأرجنتين.

كان عشرات الآلاف من الأرجنتينيين اختطفوا خلال الحكم العسكري الدكتاتوري للأرجنتين في الفترة من 1976 و1983، وهي الفترة التي يقول دعاة حقوق الإنسان عنها إنها شهدت اختفاء ما يصل إلى 30 ألف شخص.

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