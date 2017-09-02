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الإدارة العامة للمرور تنظم جولة تثقيفية لأطفال 57357

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مصراوي Masrawy

الإدارة العامة للمرور تنظم جولة تثقيفية لأطفال 57357

05:56 م السبت 02 سبتمبر 2017

الإدارة العامة للمرور تنظم جولة تثقيفية لأطفال 57357

مستشفى 57357

كتب- علاء عمران:

استقبلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عددًا من أطفال مستشفى 57357، وعددًا من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم تلك الزيارة، وذلك من منطلق دعم المستشفى ورفع الروح المعنوية للأطفال والعمل على إعداد أجيال جديدة تمتلك ثقافة مرورية تسهم في منظومة أكثر أمانًا على الطرق.

كان في استقبال الأطفال، اللواء مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من ضباط الإدارة، حيث تم تنظيم جولة تثقيفية للأطفال بديوان الإدارة العامة للمرور، تضمنت شرح مبسط للتوعية المرورية لبعض الإرشادات عن السلامة المرورية للأطفال وكيفية عبور المشاة ومراعاة أمن وسلامة الأطفال.

ووزعت الإدارة، بعض الهدايا على الأطفال، التي تساهم في تنمية الثقافة المرورية، من بينها قصة ملونة بعنوان "أكثر المخالفات المرورية التي تؤدي إلى المرور".

وشملت الجولة زيارة إلى معهد المرور ولقاء عدد من ضباط المعهد اللذين قدموا عرض عن أبرز المخالفات بالطرق والتأكيد على أهمية تجنبها.

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