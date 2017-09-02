مكتب لخدمة المواطنين بالمستشفيات الجامعية في بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، إنشاء مكتب لخدمة المرضى بالمستشفيات الجامعية، لتحقيق السرعة في حل مشاكل المترددين على المستشفيات والتواصل معهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه قد تم تخصيص عدد من الموظفين التابعين لمكتبه وهاتف خاص على الرقم 01281820207 لخدمة المواطنين من المرضى وأسرهم، وعرض ما يتلقوه من شكاوى ومقترحات وآراء لتطوير الخدمة المقدمة بالمستشفى على رئيس الجامعة مباشرة ودون وسطاء.

كما قرر رئيس الجامعة عرض ما يتلقاه مكتب خدمة المواطنين يوميًا عليه، على أن يتم اتخاذ القرارات اللازمة فور الاطلاع على حصيلة عمل المكتب يوم بيوم.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها رئيس الجامعة بالمستشفى الجامعي، وتفقد خلالها أقسام الباطنة وجراجة القلب والصدر والكبد والأطفال والحضانات وقسم النفسية والعصبية والعناية المركزة والاستقبال الجديد، حيث اطمأن على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.​