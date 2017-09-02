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بالأسماء.. 6 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. 6 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببورسعيد

05:56 م السبت 02 سبتمبر 2017

بالأسماء.. 6 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببورسعيد

انقلاب سيارة

بورسعيد - طارق الرفاعي:
أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، قرب بورسعيد.

استقبل مستشفى بورسعيد العام: علي ابرهيم (32 سنة)، ورحمة علي إبرهيم (7 سنوات)، وفدوى أحمد إبرهيم (10 سنوات)، وعلي أحمد إبرهيم (5 سنوات)، وأحمد إبراهيم سلامة (33 سنة)، وإسلام إبراهيم سلامة (44 سنة)، تعرضوا لإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارتهم.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.​

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