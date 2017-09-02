بالأسماء.. 6 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببورسعيد
بالأسماء.. 6 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببورسعيد
05:56 م السبت 02 سبتمبر 2017
انقلاب سيارة
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، قرب بورسعيد.
استقبل مستشفى بورسعيد العام: علي ابرهيم (32 سنة)، ورحمة علي إبرهيم (7 سنوات)، وفدوى أحمد إبرهيم (10 سنوات)، وعلي أحمد إبرهيم (5 سنوات)، وأحمد إبراهيم سلامة (33 سنة)، وإسلام إبراهيم سلامة (44 سنة)، تعرضوا لإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارتهم.
حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على طريق "بلبيس – القاهرة"
-
مصرع شابة وإصابة زوجها ووالديها في انقلاب سيارة على طريق الضبعة
-
جريمة غامضة في البحيرة.. العثور على 4 أشخاص من أسرة واحدة مذبوحين
-
مصرع طالبين غرقًا أثناء استحمامهما ببحر أشمون في المنوفية
إعلان
إعلان