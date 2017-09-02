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أهالي يعثرون على تمساح في مصرف زراعي بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

أهالي يعثرون على تمساح في مصرف زراعي بالبحيرة

05:52 م السبت 02 سبتمبر 2017

أهالي يعثرون على تمساح في مصرف زراعي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:
تمكن أهالي بقرية أبو العنين في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، من الإمساك بتمساح صغير يبلغ طوله المتر تقريبًا، عُثر عليه بمصرف زراعي داخل القرية.

وقال خالد عمارة، رئيس مركز ومدينة أبو حمص بالبحيرة، إنه جرى التحفظ على التمساح وإرساله إلى معهد علوم البحار بالإسكندرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي تلك الأثناء تداول أهالي القرية معلومات برؤية تمساحين آخرين بالموقع ذاته، حيث عُثر على التمساح الأول.​

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