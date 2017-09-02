"الري" تفتح متاحفها بالمجان احتفالًا بعيد الأضحى

كتب - أحمد مسعد:

فتحت وزارة الموارد المائية والري، كافة متنزهاتها ومرافقها الحيوية ومتاحفها بالمجان على مستوى الجمهورية لجموع المواطنين من مختلف الفئات، وكذلك السياح والزائرين؛ وذلك مشاركة منها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ورسم البهجة والسرور في نفوس أبناء المحروسة.

وقامت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمتاحف، بافتتاح متحفي الثورة وعلوم المياه بالقناطر الخيرية يومي الوقفة وعيد الأضحى المبارك مجانا؛ احتفالا بالمناسبة الكريمة، وقد امتدت ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وفي ضوء جهود الوزارة نحو الاستفادة من الإمكانات البيئية التي يزخر بها نهر النيل، تستقبل منطقة القناطر الخيرية جموع المواطنين من قاطني محافظات القليوبية والجيزة والمنوفية والقاهرة بأسعار رمزية تناسب الجميع وخاصة محدودى الدخل، وذلك للاستمتاع بجمال الطبيعة والمناظر الحلابة وانتشار الحدائق والمساحات الخضراء بأشجارها النادرة وزهورها المميزة على مساحة 180 فدانا حول نهر النيل.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في بيان اليوم، إنه "تم تجهيز الحدائق قبل إجازة العيد بفترة استعدادا لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام بتنسيقها وتهذيب المساحات الخضراء والأسوار والأشجار ونظافتها، فضلا عن أن تعانق فرعي نهر النيل دمياط ورشيد لمنطقة الحدائق والقناطر الخيرية الأثرية وقناطر الدلتا يشكل لوحة فنية وجمالية وبانوراما سياحية على أحدث الطراز المعمارية".

وبلغ عدد زوار متحف النيل بأسوان في أول أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 700 زائر والإقبال غير عادي ثاني أيام العيد بعد الانتهاء من مراسم الذبح والأضحية، كما أن المتحف يعمل بكامل طاقته لاستقبال الزائريين، حيث عهدت الوزارة (ممثلة في متحف النيل بأسوان) جميع المصريين وغيرهم من الأجانب بالمضي قدما في رسم البهجة والسرور على وجوه المواطنين والزائرين لأسوان بتقديم كل ماهو جديد.

وقام العديد من المواطنين بزيارة السد العالي وبانوراما رمز الصداقة المصرية الروسية، حيث بلغ إجمالي الزائرين الذين قاموا بصعود رمز الصداقة اليوم والأمس 900 زائرا، فيما بلغ عدد زائري السد العالي من المصريين والأجانب نحو 600 أجنبي و500 مصري.