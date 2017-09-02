غدًا.. سلة الفراعنة تستعد للبطولة الإفريقية بودية تونس

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يخوض المنتخب الوطنى لكرة السلة "رجال" المران الأول له اليوم السبت، في تمام السادسة مساءًا على ملعب المنزه، بعد وصول البعثة إلى تونس اليوم للمشاركة فى بطولة إفريقيا للرجال (تونس - السنغال) خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2018.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطنى المران الثاني غدًا في تمام التاسعة صباحاً علي ملعب رادس، قبل أن يلتقي مع تونس في السادسة مساء نفس اليوم في مباراة من المتوقع أن تكون قوية من الفريقين.

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وتقع مصر فى المجموعة الرابعة مع كلاً من ( موزمبيق، السنغال، جنوب إفريقيا )، ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطنى موزمبيق فى مستهل مشوار البطولة يوم الجمعة المقبل الساعة 1:30 ظهرًا