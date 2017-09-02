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زامبيا تقضي على آمال الجزائر في التأهل لمونديال روسيا

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زامبيا تقضي على آمال الجزائر في التأهل لمونديال روسيا زامبيا تقضي على آمال الجزائر في التأهل لمونديال روسيا

التحرير

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فاز الزامبي على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية لمونديال 2018.

تقدم بريان مويلا مُبكرًا للمنتخب الزامبي في الدقيقة الـ6، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 33، وقلص ياسين براهيمي الفارق للخُضر في الدقيقة 55، قبل أن يُكمل مويبو الثلاثية في الدقيقة 88.

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وأكمل المنتخب الزامبي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد ساكالا في الدقيقة 56، بتلك النتيجة تذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطة واحدة، فيما ارتفع رصيد زامبيا لـ4 نقاط بفارق 5 نقاط خلف نيجيريا المُتصدر. 

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التحرير

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