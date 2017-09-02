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البيئة: وضع نظام تراخيص لمزاولة مهنة التبريد والتكييف

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مصراوي Masrawy

البيئة: وضع نظام تراخيص لمزاولة مهنة التبريد والتكييف

05:13 م السبت 02 سبتمبر 2017

البيئة: وضع نظام تراخيص لمزاولة مهنة التبريد والتكييف

وزارة البيئة

كتبت - مادي غيث:
قررت وزارة البيئة وضع نظام للتراخيص لمزاولة مهنة التبريد والتكييف ومراجعة وتحديث الأكواد والمواصفات وإعداد برامج للتدريب والتوعية العامة وتشكيل فرق عمل لوضع خطط لتطوير المناهج والمعامل والورش الخاصة بالمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني.

وأفاد بيان أصدرته وزارة البيئة اليوم السبت، أن وحدة الأوزون بوزارة البيئة عقدت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الوكالات الدولية المنفذة لمشروعات البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، بهدف تحديث الورش والمعامل والمناهج الخاصة بمدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني، بالإضافة إلى إعداد خطة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في قطاع التكييف والتبريد.

وأوضح البيان أن الاجتماعات خلصت إلى الاتفاق على إدراة برامج تدريب تخصصية مشتركة بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يواكب استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة وصيانة أجهزة التبريد والتكييف ومواد العزل الحراري على ان يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطط بنهاية عام 2018

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