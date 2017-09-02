"لعب وتنطيط" عنوان البهجة في الحديقة الدولية بثاني أيام العيد -(فيديو)

كتبت-مروة شوقي:

تصوير - عمر عبد الناصر:

استقبلت الحديقة الدولية في مدينة نصر، المواطنين الذي توافدوا عليها منذ الصباح الباكر، احتفالًا بثاني أيام عيد الأضحى.

وغمرت الحديقة مظاهر الفرح والبهجة، حيث تجول الكبار في أنحاء الحديقة مستمتعين بالمناظر الطبيعية، وشرع الأطفال في لعب الكرة وتكوين الفرق لسباق الجري، فيما قام آخرون بالتقاط السيلفي لتوثيق اليوم السعيد.