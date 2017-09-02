بالصور.. انتشال جثة طفل غرق أثناء السباحة في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم السبت، جثة طفل غرق أثناء الاستحمام في ترعة الخندق أسفل كوبري المشاة العائم بدمنهور.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة أيمن صلاح نصر، مقيم بشبرا، غارقًا في الترعة المذكورة، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وتجمع عدد من أهالي الطفل الغارق، أمام وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفى دمنهور العام بالبحيرة، انتظارًا لاستلام الجثمان لدفنه بمدافن الأسرة.