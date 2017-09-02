وفاة سجين أثناء علاجه من جلطة في القلب بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

توفي اليوم السبت، سجين بمركز شرطة كوم امبو، أثناء محاولة إسعافه داخل مستشفى كوم امبو المركزي.

وأفاد مصدر بمديرية أمن أسوان، بأن المسجون تعرض لجلطة في القلب، ونقل لمستشفى كوم امبو المركزي للعلاج لكنه توفى فور وصوله إلى المستشفى.

وتلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد أحمد يونس مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوفاة "رمضان. م" 25 عامًا، عاطل، مسجون على ذمة قضية مخدرات، داخل مستشفى كوم أمبو المركزي أثناء محاولة علاجه بعد نقله من مركز الشرطة.

وتم إيداع جثة السجين مشرحة كوم أمبو العمومية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.