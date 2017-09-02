رغم إمكاناتها الخارقة.. 5 سيارات سمح لها بالسير في شوارع المدينة

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تظل السيارات الخارقة واحدة من الأنواع المفضلة لدى الجمهور في العالم بأسره، فبغض النظر عن أسعارها التي تصل إلى مستوى مماثل من إمكاناتها المرتفعة، غير أن ذلك لا يحول دون تفكير العديد من الأشخاص في قيادتها ولو لمرة وحيدة في الشوارع العادية، أو حتى اختبارها على المستوى الفني بعد إتمام تصنيعها.

ولعل عشاق تلك السيارات، القادرون على شرائها بمبالغ مرتفعة للغاية، يظلوا غير قادرين في معظم الأحيان على استخدامها في التنقل داخل شوارع المدينة، وهو الأمر الذي يبدو مستحيلًا في ظل القدرات الخارقة التي تتميز بها هذه الإصدارات العالمية، والتي تحرص العديد من الشركات على وضع أحدث ما توصلت إليه من تقنيات في صناعتها، وفي هذا السياق نستعرض أهم السيارات التي كان قرار إتاحتها في شوارع المدينة مثل صدمة للجمهور..

مرسيدس بنز CLK GTR

تمثل النسخة الخاصة بشركة مرسيدس من سيارة نظيرتها الألمانية "بورش 911" الشهيرة، والتي تتمتع بقدرات رياضية خارقة، وطرحت الشركة الألمانية العملاقة 25 وحدة من تلك السيارة فقط بالأسواق العالمية، وهي تعد أغلى سيارة في العام بعد أن وصل سعرها لأكثر من مليون ونصف دولار.

بورش 911 GT1

تعد واحدة من أسرع السيارات في العالم، والتي تصل قدراتتها على التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن لا يتخطى ثانية فقط، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الخارقة التي تتمتع بقدرات عالية لا تتناسب مع نمط السير في شوارع المدن.

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أستون مارتن فالكيري

يكفي القول بأنها تمتلك محرك بقوة 1000 حصان، وهو ما يمثل قدرات خارقة للسيارة خفيفة الرياضية، والتي تراهن عليها الشركة البريطانية، كواحدة من أفضل إصداراتها على مستوى الأسواق العالمية.

دودج تشالنجر SRT ديمون

تعد أحدث نسخ "تشالنجر" في العالم، وهي أقوى إصدار عرفتها الشركة الأمريكية في العالم، وتتمتع بقدرات خارقة على مستوى التسارع أو القوة الكامنة في محركها، والتي تجعلها غير قادرة على السير في شوارع المدن بشكل رئيسي.

مرسيدس بنز SLR ستيرلينج موس

سيارة خارقة كان من الجنون إتاحتها في الشوارع العادية، نظرًا لما تحمله من قدرات خارقة على التسارع والسير بقوة دفع هائلة، ناتجة عن محرك يتمتع بقوة 600 حصان.