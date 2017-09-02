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السكك الحديدية: القضاء على مافيا بيع التذاكر بالسوق السوداء لأول مرة

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مصراوي Masrawy

السكك الحديدية: القضاء على مافيا بيع التذاكر بالسوق السوداء لأول مرة

04:58 م السبت 02 سبتمبر 2017

السكك الحديدية: القضاء على مافيا بيع التذاكر بالسوق السوداء لأول مرة

السكك الحديدية

كتب - عبد الله قدري:

قال المهندس رضا أبوهرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث باسم الهيئة، إنه تم القضاء على "مافيا" بيع التذاكر بالسوق السوداء نتيجة الخطة التي وضعتها الهيئة لإحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف أبوهرجة، في بيان اليوم السبت، أنه تم الدفع بـ 146 رحلة قطار إضافية، و26 عربة، وبعض القطارات، بإجمالي حوالي 120 ألف مقعد زيادة على خطوط الوجه القبلي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الهيئة قامت بتفعيل خطوط ساخنة على مدار الـ 24 ساعة وهي (147 و0225753555 و01220008806) لتلقي شكاوى جمهور المسافرين من الركاب، بالإضافة إلى التواجد المستمر لقيادات الهيئة بغرفة المتابعة وإدارة الأزمات لمتابعة حركة مسير القطارات.

وأضاف أبوهرجة، أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب وخاصة بخطوط الوجه القبلي بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية؛ لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أنه يوجد مقاعد وأماكن شاغرة على معظم قطارات الوجه القبلي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لخدمة أهالي الوجه القبلي.

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