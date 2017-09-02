"الصحفيين" تواصل التعاون مع "الشباب والبيئة" لتنظيم رحلات ترفيهية

كتبت - هاجر حسني:

قال حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط، إنه يجري الاتفاق على رحلات جديدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لأعضاء النقابة، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك مواصلة التعاون مع وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة لزيارة المعالم التابعة للوزارة، مع تنظيم ورش عمل خلالها لتعريف الصحفيين بالمحميات الطبيعية.

وأكد الزناتي، في تصريحات اليوم السبت، بدء رحلة النقابة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمدينة شرم الشيخ، والتي تنظمها النقابة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر لمدة 5 أيام بمدينة الشباب التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الاتفاق المرتقب مع الوزارة سيمتد إلى مدن أخرى سيتم الإعلان عنها.

وقال إن الرحلة الحالية تأتي في إطار التعاون الكبير الذي تشهده نقابة الصحفيين مع وزارة الشباب، والذي شهد تطورا ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية، برعاية وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عب العزيز، وعلى إثرها كانت الرحلات التي تم تنظيمها للزملاء الصحفيين إلى شرم الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية وقناة السويس.

ولفت الزناتي إلى أن هذه هي الرحلة الثانية التي قامت بها لجنة النشاط خلال أسبوع واحد، حيث عاد وفد نقابة الصحفيين من مدينة مرسى علم الأربعاء، بعد رحلة مجانية خصصتها النقابة في إطار التعاون الجاري مع وزارة البيئة، وتم خلالها زيارة المحميات الطبيعية.