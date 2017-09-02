أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الصحفيين" تواصل التعاون مع "الشباب والبيئة" لتنظيم رحلات ترفيهية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الصحفيين" تواصل التعاون مع "الشباب والبيئة" لتنظيم رحلات ترفيهية

04:40 م السبت 02 سبتمبر 2017

حسين الزناتي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيي

كتبت - هاجر حسني:
قال حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط، إنه يجري الاتفاق على رحلات جديدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لأعضاء النقابة، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك مواصلة التعاون مع وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة لزيارة المعالم التابعة للوزارة، مع تنظيم ورش عمل خلالها لتعريف الصحفيين بالمحميات الطبيعية.

وأكد الزناتي، في تصريحات اليوم السبت، بدء رحلة النقابة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمدينة شرم الشيخ، والتي تنظمها النقابة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر لمدة 5 أيام بمدينة الشباب التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الاتفاق المرتقب مع الوزارة سيمتد إلى مدن أخرى سيتم الإعلان عنها.

وقال إن الرحلة الحالية تأتي في إطار التعاون الكبير الذي تشهده نقابة الصحفيين مع وزارة الشباب، والذي شهد تطورا ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية، برعاية وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عب العزيز، وعلى إثرها كانت الرحلات التي تم تنظيمها للزملاء الصحفيين إلى شرم الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية وقناة السويس.

ولفت الزناتي إلى أن هذه هي الرحلة الثانية التي قامت بها لجنة النشاط خلال أسبوع واحد، حيث عاد وفد نقابة الصحفيين من مدينة مرسى علم الأربعاء، بعد رحلة مجانية خصصتها النقابة في إطار التعاون الجاري مع وزارة البيئة، وتم خلالها زيارة المحميات الطبيعية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيئة تهنىء الفلاحين بعيد الأضحى.. وتجدد تحذيرها من حرق قش الأرز

    أخبار

  • "البيئة": تنفيذ فعاليات ضمن حملة ترشيد استهلاك البلاستيك نهاية سبتمبر

    أخبار

  • ​البيئة: المحميات الطبيعية جاهزة لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى

    أخبار

  • كيف تخلصت وزارة البيئة من شحنة "اللاندين" السام المخزنة منذ 18 عامًا؟

    أخبار

إعلان

01e44e8533.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا