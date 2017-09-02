ضبط بندقية آلية و42 طلقة بحوزة مسجل خطر بالمرج
ضبط بندقية آلية و42 طلقة بحوزة مسجل خطر بالمرج
04:33 م السبت 02 سبتمبر 2017
ضبط بندقية آلية و42 طلقة بحوزة مسجل خطر
كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت مباحث القاهرة، اليوم السبت، مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية و42 طلقة بمنطقة المرج.
البداية أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المرج، بعزبة كمال رمزي بدائرة القسم، وتمكنوا من ضبط "محمد.إ"، 32 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في قضية "مخدرات"، وبحوزته بندقية آلية و 2 خزينة بداخلهما عدد 42 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.
حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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