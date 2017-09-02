أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط بندقية آلية و42 طلقة بحوزة مسجل خطر بالمرج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط بندقية آلية و42 طلقة بحوزة مسجل خطر بالمرج

04:33 م السبت 02 سبتمبر 2017

ضبط بندقية آلية و42 طلقة بحوزة مسجل خطر بالمرج

ضبط بندقية آلية و42 طلقة بحوزة مسجل خطر

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة، اليوم السبت، مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية و42 طلقة بمنطقة المرج.

البداية أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المرج، بعزبة كمال رمزي بدائرة القسم، وتمكنوا من ضبط "محمد.إ"، 32 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في قضية "مخدرات"، وبحوزته بندقية آلية و 2 خزينة بداخلهما عدد 42 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 961 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • قضية "جثة ليلة العيد" أمام النيابة.. ماذا قالت الأم المتهمة بقتل طفلها؟

    أخبار

  • القبض على 3 عمال تسببوا في توقف حركة قطارات الصعيد بالجيزة

    أخبار

  • جريمة في ليلة العيد.. لماذا قتل الزوجان طفلهما "حسام"؟

    أخبار

إعلان

15b743f16e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا