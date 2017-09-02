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ضبط المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة حدائق القبة

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مصراوي Masrawy

ضبط المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة حدائق القبة

04:25 م السبت 02 سبتمبر 2017

ضبط المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة حدائق القبة

مشاجرة بالأسلحة النارية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت أجهزة أمن القاهرة، اليوم السبت، القبض على المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية أثناء صلاة العيد بمنطقة حدائق القبة.

كان المقدم تامر فراج، رئيس مباحث قسم حدائق القبة، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع العشرين.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب بسبب خلافات مالية واستخدموا فيها الأسلحة النارية؛ مما أثار الفزع في نفوس الأهالي؛ وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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