بالصور.. رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفيات التابعة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، مستشفى الجامعة، وهنأ المرضى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين بحلول عيد الأضحى المبارك، رافقه خلال الجولة الدكتور محمود عبدالصبور، عميد كلية الطب والدكتور يسري السعيد، مدير عام مستشفيات جامعة بنها، وعدد من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية.

واطمأن القاضي، خلال جولته على تواجد طاقم العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحسن معاملة المرضى، والمترددين على المستشفيات.

وأكد القاضي، ان واجب الجامعة هو الالتحام مع مجتمعها، للمساهمة في تقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها المجتمع بأعلى جودة وفي أسرع وقت، وفي مقدمة هذه الخدمات الرعاية الصحية، وقال إن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها المادية والعلمية والبشرية لخدمة المجتمع والمساهمة في الارتقاء به.

وقرر القاضي، صرف مكافأة يومين لجميع العاملين بالمستششفى طوال أيام العيد، مشيدًا بما قدموه من جهد طوال فترات عملهم.