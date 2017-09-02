انتشال جثة طالب غرق في مصيف "جمصة" بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في مصيف جمصة، عقب نزوله للاستحمام وغرقه لعدم إجادته السباحة.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جمصة، بورود إشارة من المستشفى الجامعي الأزهري بدمياط الجديدة، بوصول "أسامة. ي. ا" 16 عامًا، طالب، ومقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ جثة هامدة نتيجة تعرضه للغرق.

وانتقل الرائد محمد فوزي، رئيس مباحث قسم شرطة جمصة، وبسؤال شقيق المتوفى ويدعى "أحمد"، قرر أنه حال قيام شقيقه بالسباحة في بحر مصيف جمصة، جرفه التيار وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى القريبة من المصيف.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة نزيف داخلي في المخ نتيجة حادث غرق، ولاتوجد شبهة جنائية

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 73/2017 عوارض القسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثمان.