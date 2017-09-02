محافظ سوهاج: إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات ثاني أيام العيد

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الحدائق العامة والمتنزهات في المحافظة، شهدت اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة على الكورنيش الشرقي وجزيرة الزهور وجزيرة قرمان والاستاد الرياضي والأندية.

وشدد المحافظ على توفير الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأن تعمل العبارات النهرية من مدينة ناصر إلى جزيرتي قرمان والزهور، لنقل المواطنين طوال أيام العيد، والتأكد من التزام العاملين بالحدائق والمتنزهات بالتواجد خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتنسيق التام مع الإسعاف والمرور والمسطحات المائية للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

وكلف "عبدالمنعم" رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالمتابعة الميدانية المتواصلة للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال تلك المناسبة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مائة سيارة إسعاف منتشرة بأماكن تواجد المواطنين لتوفير الخدمات الطبية، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.