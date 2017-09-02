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بالصور.. 700 رأس ماشية وأغنام حصيلة مجازر كفر الشيخ أول أيام العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 700 رأس ماشية وأغنام حصيلة مجازر كفر الشيخ أول أيام العيد

04:29 م السبت 02 سبتمبر 2017

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بالصور.. حملات لتطهير حمامات السباحة وفحص مياه الشرب بالدقهلية

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بالصور.. حملات لتطهير حمامات السباحة وفحص مياه الشرب بالدقهلية

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم السبت، ذبح 700 رأس ماشية، وأغنام، بجميع المجازر على مستوى المحافظة، منهم 600 رأس من الأبقار والجاموس، و100 رأس أغنام، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن عملية الذبح جرت في 19 مجزرًا، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف أطباء بيطريين بكل مجزر، حيث يجري توقيع الفحص الطبي على كل رأس تدخل أي مجزر للذبح، للتأكد من خلوها من أية أمراض.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومقرها ديوان عام المديرية، لم ترصد أي مخالفات في المجازر، أول أيام عيد الأضحى، موضحًا أنه تم منع جميع الإجازات الخاصة بالأطباء البيطريين أو العاملين بالمجازر، وعمل نوبتجيات خلال أيام العيد.

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