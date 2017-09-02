ضبط 100 كيلو من الشيكولاتة الفاسدة في محل شهير بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث التموين في السويس، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الغذائي بمديرية الصحة، 100 كيلو من الشيكولاتة، منتهية الصلاحية في محل شهير بمنطقة "الملاحة".

ووجه اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، بتكثيف الحملات على المحال التجارية للوقوف على سلامة منتجاتها، خاصة المحال التي تروج بضائعها ويزداد الإقبال عليها خلال العيد كمتاجر الحلوى بأنواعها المختلفة.

واستهدفت الحملة عددًا من المحال بضاحية الملاحة، وبفحص البضائع المعروضة بأحد المحال المختص في بيع الشيكولاتة فقط، تم ضبط كمية عبوات مختلفة الأنواع وأغلبها مستوردة، بعد التأكد من انتهاء صلاحيتها قبل شهرين، وقدرت قيمتها بـ15 ألف جنيه وفقًا لسعر البيع للمواطنين.