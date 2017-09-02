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إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية في الدقهلية

04:26 م السبت 02 سبتمبر 2017

إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رئاسة مركزي طلخا ونبروة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملة التي قادها المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مجدي ماضي، مدير الزراعة، والمهندس نبيل عبدالعزيز، مدير إدارة حماية الأراضي، ومديري الإدارات الزراعية بطلخا ونبروة، وقوة من الشرطة، وبمعدات مجلسي المدينة من إزالة 25 حالة تعد بقرى بهوت والطيبة وكفر الطويلة وكفر بهوت.

وقال المهندس محمد السيدعبدالله، إن جميع المخالفات جاءت مباني بالبلوك على أراضي زراعية باستثناء حالتين قواعد خرسانية مسلحة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الحملة أزالت كافة التعديات حتى سطح الأرض والتي بلغت 25 حالة تعد بمساحة إجمالية 2 فدان، و12 قيراط، و13 سهمًا وتحررت المحاضر اللازمة ضد المتعدين.

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