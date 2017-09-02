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العثور على جثة رضيع ملقاة أسفل كوبري في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة رضيع ملقاة أسفل كوبري في الدقهلية

04:24 م السبت 02 سبتمبر 2017

العثور على جثة رضيع ملقاة أسفل كوبري في الدقهلية

العثور على جثة رضيع

الدقهلية- رامي القناوي:

عثر أهالي سندوب بمدينة المنصورة، اليوم السبت، على جثة لطفل حديث الولادة ملقاة على شاطئ الترعة أسفل كوبري سندوب العلوي دون وجود إصابات.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ عدد من أهالي منطقة سندوب، بالعثور على جثة لطفل ملقاة على شاطىء ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب الجديد.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة الرائد أبو العزم فتحي منصور، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب حمدي المغازي، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل ذكر لقيط حديث الولادة "غير مربوط الحبل السري" وملقى على شاطئ الترعة "عاري الجسد" ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإخطار إدارة الأمن الوطني بالدقهلية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وصولاً لأهلية الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10698/2017 إداري القسم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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