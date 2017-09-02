هيومان رايتس ووتش: حرق أكثر من 700 منزل لأقلية الروهينجا في ميانمار

نيويورك - أ ش أ

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الأقمار الصناعية التقطت صورا جديدة لأكثر من 700 منزل تم حرقه في قرية صغيرة لأقلية "الروهينجا" المسلمة في ميانمار.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت أن عشرات الآلآف من أقلية الروهينجا فروا إلى بنجلاديش عقب الاشتباكات التي اندلعت بين جيش ميانمار ومسلحين مسلمين .

يشار إلى أن مسلمي الروهينجا يعانون من الاضطهاد في البلد ذات الأغلبية البوذية، إذ يعدهم الكثيرون في ولاية "راخين" وأنحاء ميانمار مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.