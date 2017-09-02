صورة لزعيم كوريا الشمالية تثير مخاوف "نووية"

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

عقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لقاءا مع عدد كبير من القادة العسكريين، خلال فعاليات مؤتمر "الأمناء النشطين للمنظمات الابتدائية في رابطة الشباب للجيش الشعبي الكوري".

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت، صورة لـ "كيم" مع مئات العسكريين، في "قصر شمس كمسوسان"، الذي يضم ضريحي الزعيم الأب كيم جونج إيل، والزعيم الجد كيم إيل سونج، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ولم توضح وكالة الأنباء المركزية الكورية توقيت الحدث، لكن يرجح أنه جرى الجمعة.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية، إن الزعيم "هنأ بحرارة أمناء المنظمات الابتدائية والمسؤولين الشباب في رابطة الجيش الشعبي الكوري، الذين أظهروا ذكاء وشجاعة الشباب في مواقع حماية الوطن والمواقع الرئيسية لبناء قوة اشتراكية".

وكان من بين القادة العسكريين إلى جانب كيم، الجنرال كيم وون هونج وزير أمن الدولة، الذي عاد إلى منصبه بعد أن تم "تحييده"، وفقًا لتقارير صحفية من كوريا الجنوبية.

وأثارت هذه الصور بعض المخاوف من أن يمكن أن تكون تمهيدًا لإجراء تجربة نووية سادسة، والتي رجحتها تقارير أمريكية وكورية جنوبية، بأن كوريا الشمالية ستجرى تجربة نووية سادسة، في التاسع من سبتمبر الجاري، تزامنا مع احتفالات بيونجيانج بيوم تأسيس الدولة.

يُذكر أن بيونجيانج هدّدت هذا الشهر بإطلاق 4 صواريخ من طراز هواسونج-12 في البحر قرب منطقة "غوام" الأمريكية.

وأطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، صاروخًا باليستيا جديدًا مرّ على شمال اليابان قبل أن يسقط في المحيط.

واعتبر زعيم كوزريا الشمالية، كيم جونج أون، التجربة خطوة أولى لعملية عسكرية ضد "الاحتلال" الأمريكي في المحيط الهادي.

وندد مجلس الأمن بالإجماع بالخطوة، وطالب بيونجيانج بالكف عن إطلاق مزيد من الصواريخ والتخلّي عن أسلحتها وبرامجها النووية.

وحذر نظام "جاي ألرت" في اليابان، المُصمّم لتشغيل كل الأنظمة الإذاعية بغية إصدار تحذيرات حال حدوث أي طارئ، المواطنين في المنطقة باتخاذ كافة الاحتياطات، لكن هيئة الإذاعة اليابانية أكدت عدم وقوع أي خسائر.

وتعهّد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه سيفعل ما في وسعه لحماية المواطنين.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بيونجيانج ستواجه "النار والغضب" اذا هددت مصالح الولايات المتحدة