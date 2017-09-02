أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حزب الله يتهم التحالف الدولي بمنع وصول مساعدات لـ"داعش"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حزب الله يتهم التحالف الدولي بمنع وصول مساعدات لـ"داعش"

04:15 م السبت 02 سبتمبر 2017

حزب الله اللبناني

القاهرة - (مصراوي):

اتهم حزب الله اللبناني التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، بمنع وصول مساعدات لقافلة تنظيم داعش في صحراء سوريا.

وكان التحالف قد أكد في بيان له السبت، أنه ليس معنيًا بالاتفاق، الذي أبرم بين النظام السوري وحزب الله من جهة و"داعش" من جهة أخرى، بحسب ما نقله موقع "العربية".

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل ريان ديلون، إن القافلة تضم حوالي 300 مسلح من "داعش" و300 من عائلاتهم، مشيرًا إلى أن قوات التحالف استخدمت الضربات الجوية، لمنع القافلة من العبور إلى منطقة يسيطر عليها التنظيم على الحدود السورية - العراقية.

ولفت ديلون إلى أن التحالف مستمر في مراقبة القافلة وتعطيل تحركها شرقًا للانضمام إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بالقرب من الحدود العراقية السورية

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر أمني عراقي: سبعة قتلى في هجوم على محطة كهرباء في سامراء

    أخبار

  • واشنطن وسيول تتفقان على تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية

    أخبار

  • القوات الحكومية السورية تدخل بلدة عقيربات في ريف حماة

    أخبار

  • العرب اليوم: احتفالات بعيد الأضحى والجيش السوري يواصل تقدمه

    أخبار

إعلان

d01c362f75.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا