حزب الله يتهم التحالف الدولي بمنع وصول مساعدات لـ"داعش"

القاهرة - (مصراوي):

اتهم حزب الله اللبناني التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، بمنع وصول مساعدات لقافلة تنظيم داعش في صحراء سوريا.

وكان التحالف قد أكد في بيان له السبت، أنه ليس معنيًا بالاتفاق، الذي أبرم بين النظام السوري وحزب الله من جهة و"داعش" من جهة أخرى، بحسب ما نقله موقع "العربية".

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل ريان ديلون، إن القافلة تضم حوالي 300 مسلح من "داعش" و300 من عائلاتهم، مشيرًا إلى أن قوات التحالف استخدمت الضربات الجوية، لمنع القافلة من العبور إلى منطقة يسيطر عليها التنظيم على الحدود السورية - العراقية.

ولفت ديلون إلى أن التحالف مستمر في مراقبة القافلة وتعطيل تحركها شرقًا للانضمام إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بالقرب من الحدود العراقية السورية