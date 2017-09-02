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القومي للمرأة: التحرش لفظي لأطفال أعمارهم أقل من 16 سنة (فيديو)

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القومي للمرأة: التحرش لفظي لأطفال أعمارهم أقل من 16 سنة (فيديو) القومي للمرأة: التحرش لفظي لأطفال أعمارهم أقل من 16 سنة (فيديو)

التحرير

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قالت بسمة زكريا، عضو غرفة عمليات مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة، إنه تم رصد بعض حالات التحرش البسيطة لأطفال دون السن وتم السيطرة عليها.

وأضافت زكريا، خلال مداخلة هاتفية بقناة "cbc extra": " من خلال الرصد الميداني على أرض الواقع بمناطق شبرا ووسط البلد ومدينة نصر لحالات التحرش، خلال يوم وقفة عرفة واليوم الأول لعيد الأضحي المبارك، لوحظ وجود حالة من الهدوء".

وتابعت: "لم نرصد أي حالات داخل المولات التجارية أو خارجها أو بالشوارع الرئيسية، خلال أول أيام العيد، إنما فقط تواجد بعض حالات التحرش اللفظى لأطفال أعمارهم أقل من 16 سنة".

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وناشدت بسمة، الفتيات بضرورة عدم التواجد في المناطق شديدة الازدحام، واللجوء إلى رجال الأمن حال تعرضهن إلى أي مضايقات لفظية، والحرص على إبلاغ الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة في حال تصعيد شكوى ضد المتحرش.

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التحرير

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