أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

النقل: عدد ركاب السكة الحديد في العيد «تاريخي» (فيديو)

Google+ Print
النقل: عدد ركاب السكة الحديد في العيد «تاريخي» (فيديو) النقل: عدد ركاب السكة الحديد في العيد «تاريخي» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن استعدادات عيد الأضحى هذا العام كانت مختلفة، بسبب قرارات تخفيض الدعم على السولار.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية بقناة "cbc extra": "قرارات تخفيض الدعم على السولار أدت إلى زيادة الإقبال على القطارات"، موضحا أنه تم زيادة عربات المترو من 12 عربة إلى 14 عربة لاستيعاب الكثافة.

وتابع: "عدد ركاب القطارات خلال الـ3 أيام التي سبقت عيد الأضحى سجل رقمًا غير مسبوق، حيث وصلوا إلى 3 ملايين راكب"، مشيرًا إلى أن الأمور مرت بسلام رغم وجود بعض المشكلات مع زيادة عدد العربات وتوفير وسائل السلامة والأمن.

شاهد أيضا

واستكمل: "العدد الذي نقلته السكك الحديدية هذا العيد لم تنقله طوال تاريخها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)