النقل: عدد ركاب السكة الحديد في العيد «تاريخي» (فيديو)

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن استعدادات عيد الأضحى هذا العام كانت مختلفة، بسبب قرارات تخفيض الدعم على السولار.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية بقناة "cbc extra": "قرارات تخفيض الدعم على السولار أدت إلى زيادة الإقبال على القطارات"، موضحا أنه تم زيادة عربات المترو من 12 عربة إلى 14 عربة لاستيعاب الكثافة.

وتابع: "عدد ركاب القطارات خلال الـ3 أيام التي سبقت عيد الأضحى سجل رقمًا غير مسبوق، حيث وصلوا إلى 3 ملايين راكب"، مشيرًا إلى أن الأمور مرت بسلام رغم وجود بعض المشكلات مع زيادة عدد العربات وتوفير وسائل السلامة والأمن.

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واستكمل: "العدد الذي نقلته السكك الحديدية هذا العيد لم تنقله طوال تاريخها".