مركز معلومات مجلس الوزراء يوضح بنود قانون الرياضة الجديد

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عددا من النقاط التى يتضمنها قانون الرياضة الجديد، موضحا أنه قبل تطبيق القانون كان للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص، وبعد تطبيق القانون تتولى الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية.

وأوضح المركز، فى بيان صادر عنه اليوم "السبت"، أنه قبل تطبيق القانون كان للوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر، كما يحق له أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، وبعد تطبيق القانون أصبح مؤسسو الهيئة الرياضية ينتخبون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة 4 سنوات.

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ولفت بيان مركز المعلومات إلى أنه قبل تطبيق القانون كانت الجمعية العمومية تعقد اجتماعًا عاديًا مرة كل عام، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وبعد تطبيقه تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام، طبقا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية.