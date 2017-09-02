العثور على جثة فتاة منتفخة في نهر النيل بالحوامدية
العثور على جثة فتاة منتفخة في نهر النيل بالحوامدية
03:20 م السبت 02 سبتمبر 2017
جثة فتاة
كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة في حالة انتفاخ بنهر النيل بمركز الحوامدية.
كشفت المعاينة الأولية للعقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، مرتدية ملابسها كاملة، في حالة تعفن، ولا توجد آثار طعنات او طلقات نارية بالجسم.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريحها للوقوف على سبب الوفاة، وكشف هويتها.
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