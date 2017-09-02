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عامل يتهم زوجته بإلقاء "ماء نار" عليه أثناء نومه بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

عامل يتهم زوجته بإلقاء "ماء نار" عليه أثناء نومه بالدقهلية

04:18 م السبت 02 سبتمبر 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

حرر زوج، بقرية منية بداوي، التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، بلاغًا يتهم فيه زوجته بإصابته بحروق جسيمة من الدرجة الأولى في الوجه والصدر، إثر قيامها بإلقاء مادة كاوية عليه أثناء نومه بتحريض من زوج شقيقتها.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز المنصورة من "محمد. إ. ع" 31 عامًا، عامل، مقيم قرية "منية بدواي" يتهم زوجته "سماح. م" 30 عامًا، ربة منزل بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" عليه أثناء نومه، ما أدى إلى حدوث إصابته بحروق في الوجه والصدر من الدرجة الأولى بنسبة 20% لوجود خلافات زوجية بينهم وبتحريض زوج شقيقتها.

وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى المنصورة العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16747 /2017 جنح المركز، وجاري العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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