نافورة الأزهر.. فُسحة البسطاء وملجأ الأطفال من الحَر (صور)
نافورة الأزهر.. فُسحة البسطاء وملجأ الأطفال من الحَر (صور)
03:13 م السبت 02 سبتمبر 2017
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تصوير- علاء أحمد
خياراتهم في الحياة فقيرة، لذا لم يتمالك عدد من الأطفال أنفسهم، حينما وجدوا أمامهم نافورة حديقة الأزهر يتقافز منها المياه، خلعوا ملابسهم أمام الجميع، وانطلقوا نحوها، يتعاملون معها كاختراع جديد أو أمر لا يقابلونه كل ليلة.
تلك هي هدية العيد بالنسبة لهم، فلا ينصتون لأحد عند محاولة ردعهم.
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