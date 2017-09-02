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نافورة الأزهر.. فُسحة البسطاء وملجأ الأطفال من الحَر (صور)

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مصراوي Masrawy

نافورة الأزهر.. فُسحة البسطاء وملجأ الأطفال من الحَر (صور)

03:13 م السبت 02 سبتمبر 2017

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بالصور.. مصراوي داخل محطة كهرباء

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بالصور.. مصراوي داخل محطة كهرباء "الملياري يورو".. من هنا تُضاء العاصمة

تصوير- علاء أحمد

خياراتهم في الحياة فقيرة، لذا لم يتمالك عدد من الأطفال أنفسهم، حينما وجدوا أمامهم نافورة حديقة الأزهر يتقافز منها المياه، خلعوا ملابسهم أمام الجميع، وانطلقوا نحوها، يتعاملون معها كاختراع جديد أو أمر لا يقابلونه كل ليلة.

تلك هي هدية العيد بالنسبة لهم، فلا ينصتون لأحد عند محاولة ردعهم.​

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