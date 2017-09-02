عازر: السيسى أدخل البهجة على الأسر المصرية بالعفو عن بعض المساجين

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدخل البهجة والسرور على كثير من الأسر المصرية فى عيد الأضحى بالقرار الخاص بالعفو الرئاسي عن 116 سجين من سجن طرة بالإضافة إلى الإفراج عن 109 سجناء آخرين بموجب الإفراج الشرطي بمناسبة عيد الأضحى.

وأكدت "عازر" أن قرار الإفراج عن بعض السجناء طبقًا لصلاحيات الرئيس سيكون له مردود إيجابى على الصعيد الداخلى والخارجى ويفوت الفرصة على المتربصين بمصر داخلياً وخارجياً.

ووصفت "عازر " قرار العفو الرئاسى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه قرار إنسانى يؤكد مدى حرصه على لم شمل الأسرة المصرية، وكذلك منح الفرصة لهؤلاء المفرج عنهم من المساجين لإعادة تأهيلهم وانخراطهم فى المجتمع من جديد لكى يكونوا أكثر حرصاً على مستقبلهم وحياتهم المعيشية والاستفادة منهم.

وأفرج قطاع مصلحة السجون عن عدد من نزلاء السجون بمنطقة سجون طره؛ وذلك تنفيذا لقرار العفو الرئاسي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن بعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقام قطاع مصلحة السجون بالإفراج بالعفو عن 116 سجينا، وسط فرحتهم العارمة، لتمكنهم من مشاركة ذويهم الاحتفال بعيد الأضحى.