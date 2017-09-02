أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يعقد لقاء شعبيا مع أقباط سيدني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يعقد لقاء شعبيا مع أقباط سيدني

03:57 م السبت 02 سبتمبر 2017

البابا تواضروس يعقد لقاء شعبيا مع أقباط سيدني

البابا تواضروس الثاني

القاهرة ( أ ش أ)

عقد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت لقاء شعبيا مع أقباط سيدني الذين احتفلوا معه بعيد الأب.

يذكر أن "عيد الأب" يحتفل به الأستراليون في الأحد الأول من شهر سبتمبر كل عام (الذي يوافق هذا العام يوم غد).

ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد الأب والذي بدأت فكرته في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عام 1910 حين أرادت سونورا لويس سمارت- وهي من ولاية ميتشيجان- أن تكرم والدها الأرمل الذي تولى تربية أولاده الستة بمفرده، واستطاعت أن تقنع أهل مدينتها أن يكون الاحتفال بالأب احتفالًا عامًا وهو ما تم بالفعل عام 1910، ثم انتشرت فكرة عيد الأب في دولٍ عديدة.

بدأ اللقاء الذي حضره 5 آلاف قبطي بصلاة رفع بخور العشية ثم قدمت عدة فرق كورال من عدد من كنائس الإيبارشية تسابيح وترانيم، تلاها إلقاء البابا تواضروس كلمة، أجاب بعدها على أسئلة الشعب.

وكان البابا تواضروس قد وصل إلى مدينة سيدني يوم الثلاثاء الماضي قادمًا من اليابان ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية منذ تنصيبه في نوفمبر عام 2012.​

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقيب الصحفيين: قرار حجب المساعدات الأمريكية "سخيف"

    أخبار

  • اتصال بالسيسي والمطارات الخمسة الجديدة يتصدران عناوين الصحف

    أخبار

  • ترامب يؤكد في اتصال هاتفي مع حرصه على تطوير العلاقات مع

    أخبار

  • مارجريت عازر: القرار الأمريكي بخفض المعونة سلبي ولا يراعي مصلحة البلدين

    أخبار

إعلان

7fabfe9c2c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم