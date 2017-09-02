الشرطة الإيطالية تقيم نقاط تفتيش مرورية على خلفية هجمات برشلونة

روما - أ ش أ

أقامت الشرطة الإيطالية نقاط تفتيش مرورية على الشاحنات، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة "برشلونة" الإسبانية الشهر الماضي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت، أن هذه الخطة تستهدف الشاحنات التي تتحرك بالقرب من ميادين تاريخية خشية وقوع هجمات دهس بواسطة الشاحنات مماثلة لتلك التي شهدتها منطقة "رامبلاس" الإسبانية.

وأشار الراديو إلى أنه تم نشر 3500 ضابط في عدد من المناطق بإيطاليا من بينها فلورنسا وروما وميلان وبعض المناطق الأخرى، لافتا إلى أنه خلال الثلاثة أيام الماضية تم ضبط أكثر من ألف مخالفة قيادة والقبض على 24 شخصا بسبب تناول المخدرات أثناء القيادة.