إصابة سيدة في انهيار جزئي لمنزل بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيبت سيدة عجوز، باشتباه كسر بالساق، ونفقت 3 رؤوس ماشية، اليوم السبت، في انهيار جزئي لمنزل بناحية قرية الصوامعة شرق، دائرة مركز أخميم شرق، محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانهيار جزئي بمنزل بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز.

تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق، ومشيد بالطوب اللبن ملك "أحمد عبدالحفيظ شعبان"

55 عامًا، موظف، وتبين انهيار الجزء الخلفي للمنزل.

ونتج عن ذلك إصابة والدة مالك المنزل "محاسن. ع. س" 70 عامًا، ربة منزل، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وتم نقلها للمستشفى المركزي.

كما نتج عن ذلك نفوق 3 رأس ماشية، وبسؤال مالك المنزل علل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للانتقال واتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.