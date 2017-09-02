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العثور على جثة فتاة مقيدة بالحبال في نهر النيل بالحوامدية

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة فتاة مقيدة بالحبال في نهر النيل بالحوامدية

03:20 م السبت 02 سبتمبر 2017

العثور على جثة فتاة مقيدة بالحبال في نهر النيل بالحوامدية

جثة فتاة

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة في حالة انتفاخ بنهر النيل بمركز الحوامدية.

المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لفتاة مقيدة بالحبال، ووجود آثار خنق بمنطقة الرقبة، مرتدية ملابسها كاملة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

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