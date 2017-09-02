وزير الصحة: تنفيذ خطة الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية خلال العيد

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تنفيذ خطة الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وزير الصحة، في بيان اليوم السبت، أن الخطة تضمنت اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية منها إعداد غرف عمليات للطوارىء الوقائية بجميع المحافظات، وكذلك بكل إدارة صحية مع تحديد الأفراد القائمين بهذا العمل ومسؤولية كل منهم و عقد اجتماعات مع المسؤولين وقيادات القطاع الصحي وفريق التصدي السريع بالمحافظة، وعقد اجتماعات مع العاملين بالحقل الصحي من أطباء وممرضات ومراقبي أوبئة وفنيين صحيين بجميع المستشفيات والإدارات الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات، وذلك لتوعيتهم بأهمية اليقظة التامة للاكتشاف المبكر لأي زيادة للأمراض المعدية للحالات المشتبه إكلينيكيا أو وبائيا والتعامل معها.

وشدد وزير الصحة على تكثيف وتشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات التي يتداولها الباعة الجائلين وكذلك العربات والأوعية والصناديق التي يستعملونها لبيع الأغذية والمشروبات من خلال تنظيم حملات مفاجئة في أوقات مختلفة دورية حتى تتم الرقابة على الوجه الأكمل للتأكد من الاشتراطات الواجب توافرها في المشتغلين بتداول الأغذية والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وقال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة ، إن الخطة الوقائية تتضمن أيضا تكثيف قياس نسبة الكلور المتبقي في نهاية الشبكات بما لايقل عن 0.5 جزء في المليون في جميع الأوقات، مع أخذ عينات من الطرد بصفة دورية ومكثفة لفحصها بكتريولوجيا وخاصة في المناطق الشعبية ومن الحنفيات المجانية والمطاعم والمقاهي والمستشفيات والمنازل.

وأضاف "مجاهد" أنه في إطار خطة مكافحة نواقل الأمراض ( اليرقات – البعوض البالغ) تم توفير العدد المناسب من معدات الرش والصيانة الدورية لها وتوفير المبيدات الحشرية اللازمة نوعيا وكميا مع مراعاة اشتراطات التعامل مع المبيدات، مع التأكد من توفير جميع الإمكانيات لمستشفيات الحميات خاصة الأدوية والمحاليل والمطهرات اللازمة ومستلزمات الفحص المعملي لمواجهة أى ظروف طارئة مع ضرورة فحص اى حالات مشتبهة بمرض معدي او تسمم غذائي، لافتًا إلى نشر تعريفات الحالة لمرضية لحمى المالطية وحمى الوادى المتصدع وفحص أى حالات مشتبهة وفقا لتعريفات الحالة بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وكذلك المستشفيات المركزية.

وأكد " مجاهد " استعداد المعامل الإقليمية فيما يتعلق بالمستلزمات وفحص العينات والتأكيد على قيام المستشفيات بأخذ العينات اللازمة ( متحوصلات قئ – براز – دم ) من حالات التسمم الغذائي وإرسالها للفحص للميكروبات الممرضة مع متابعة نتائج الفحص واستكمال اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة في حالة ظهور أى حالات مؤكدة.​