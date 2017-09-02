جولة مفاجئة لوزير النقل على المراكب النيلية

كتب- عبد الله قدري:

قام وزير النقل الدكتور هشام عرفات بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يكون نهر النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين.

وبدأت الجولة بتفقد مرسى شبرا للمراكب النيلية، حيث تصادف وجود اللواء نبيل عبادة مدير شرطة المسطحات المائية، وقام وزير النقل بالتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات اﻻمن والسلامة للمراكب بالمرسى .

ثم توجه وزير النقل - يرافقه مدير شرطة المسطحات المائية - إلى مرسى ماسبيرو، للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات، والتأكد من توافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان.

وكان وزير النقل قد وجه قيادات النقل النهري باستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية في فحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابا، وضرورة الالتزام بالحمولات المقررة وعوامل الامان لكل مركب.​