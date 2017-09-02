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«الكرامة»: النواب طلبوا تسكينهم بفنادق 5 نجوم وبرامجهم «اقتصادي»

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«الكرامة»: النواب طلبوا تسكينهم بفنادق 5 نجوم وبرامجهم «اقتصادي» «الكرامة»: النواب طلبوا تسكينهم بفنادق 5 نجوم وبرامجهم «اقتصادي»

التحرير

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رد عماري عبد العظيم العماري، رئيس شعبة السياحة السابق بالغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة "الكرامة" للسياحة، على اتهامات النائبة "م. م"، بشأن تعرض النواب الحجاج وأسرهم للنصب من قبل شركة سياحة، موضحا أن الشركة تحملت الكثير من الطلبات غير الموجودة في التعاقد الرسمي، إلا أنها رفضت الامتثال لمطلب جديد لن تقوى عليه، رغم تهديدات أحد النواب.

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عماري أكد في تصريحات خاصة، أن النائبة تحدثت لباقي البعثة محاولة حشد الأصوات لإجبار شركة السياحة على تسكينهم بفنادق تخص برامج الخمس نجوم علما بأن البرامج المتعاقد عليها معهم "اقتصادي طيران"، وهو ما لا يمكن أن تتحمله الشركة، كما أنه يعد مخالفة للتعاقد، لافتا إلى أن النائبة هددته بغلق شركته وتسريح العاملين بها -على حد قوله-، ما اعتبره رئيس مجلس إدارة الشركة محاولة لخلق أزمة شخصية معه، واستغلال النفوذ، علما بأن الحجاج التابعين لنفس الشركة لم يتقدموا بأية شكاوى، بل أبدوا إعجابهم بالخدمات التي توفرها الشركة سواء في العام الحالي أو الأعوام السابقة.

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التحرير

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